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Трамп выразил уверенность в нормализации отношений между США и Россией

Трамп рассказал, чего ждет от отношений США с Россией
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон смогут найти общий язык. Об этом глава США написал в своем аккаунте в Twitter.
«Отношения между США и Россией наладятся. В нужное время все опомнятся, и между нами будет прочный мир!» — написал Трамп.
12 апреля после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что будет создана рабочая группа по разрешению наиболее сложных проблем в отношении двух стран. Лавров заявил, что переговоры с американским представителем были «обстоятельными и откровенными». Президент США Дональда Трамп заявил, что переговоры в Москве прошли «лучше, чем ожидалось». Американский глава также выразил надежду на то, что Вашингтон и НАТО «смогут поладить с Россией».
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