Трамп выразил уверенность в нормализации отношений между США и Россией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон смогут найти общий язык. Об этом глава США написал в своем аккаунте в Twitter.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г.

«Отношения между США и Россией наладятся. В нужное время все опомнятся, и между нами будет прочный мир!» — написал Трамп.