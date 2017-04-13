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Трамп выразил уверенность в нормализации отношений между США и Россией

Трамп рассказал, чего ждет от отношений США с Россией
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.
«Отношения между США и Россией наладятся. В нужное время все опомнятся, и между нами будет прочный мир!» — написал американский лидер в своём Twitter.
Ранее Трамп заявил, что власти США могли бы найти общий язык с российским руководством.
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