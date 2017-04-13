Трамп выразил уверенность в нормализации отношений между США и Россией

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.

«Отношения между США и Россией наладятся. В нужное время все опомнятся, и между нами будет прочный мир!» — написал американский лидер в своём Twitter.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г.

Ранее Трамп заявил, что власти США могли бы найти общий язык с российским руководством.