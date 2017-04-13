Полиция Украины опубликовала инструкцию для болельщиков на Евровидении

Национальная полиция Украины опубликовала гид по безопасности для посетителей музыкального конкурса «Евровидение-2017».

Инструкция публикуется на украинском, русском, английском, испанском, немецком, французском языках.

Памятка содержит советы туристам по поведению в типовых ситуациях.

«Избегайте контактов с агрессивными особами. Если невозможно избежать такого контакта, пожалуйста, не проявляйте страха, сводите к минимуму общение и будьте вежливы, не реагируйте на провокации и старайтесь удалиться. В случае опасности, не стесняйтесь кричать и убегать», — говорится в одном из пунктов инструкции.

Также туристам рекомендуется оставаться на ночлег только в официальных отелях, а обмен валюты производить исключительно в банковских учреждениях.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» состоится в Киеве с 8 по 13 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат продажу алкоголя во время Евровидения.