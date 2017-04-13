Ответный удар: Тимошенко придумала Гройсману прозвище

«Всеми своими высказываниями Гройсман напоминает, знаете, плёнку с пупырышками, в которую очень любят играться дети, они лопаются громко, вот это напоминает мне образ Гройсмана… Сегодня у нас нет самостоятельного премьер-министра. У нас есть тень президента — это премьер-министр Гройсман», - сказала Тимошенко.

Сейчас в Арбитражном суде Стокгольма рассматривается дело «Газпрома», который требует взыскать с «Нафтогаза» долг за поставленный в 2013-2014 годах газ.

Ранее Гройсман отметил, что в случае победы Украины в суде - будет восстановлена справедливость. Однако в противном случае, десятки миллиардов долларов, по его мнению, не могут быть предъявлены «Газпрому». Премьер-министр отметил, что за это не должны платить украинские граждане. Поэтому предложил отдать российской стороне Юлию Тимошенко, которая и подписала контракт. По мнению Гройсмана, она одна должна нести всю ответственность.

Решение по делу суд должен объявить уже в апреле 2017 года.