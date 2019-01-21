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MSNBC: Трамп сорвал выход из бюджетного кризиса из-за пустяка 

Газета.Ru + ещё 261 30 минут назад
Фото: Reuters
Американский конгрессмен Джим Клайберн заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал достижение договоренности о возобновлении работы правительства из-за пустяка. Об этом сообщает MSNBC.
По его словам, Трамп продемонстрировал неспособность соблюдать условия сделки.
Он также добавил, что Трамп сорвал сделку по отмене шатдауна из-за критики по ТВ.
Клайберн подчеркнул, что представители демократической партии в конгрессе США больше не доверяют президенту страны.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил план по завершению шатдауна.
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В мире , США , Дональд Трамп
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