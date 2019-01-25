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Трамп поставил ультиматум по шатдауну 

Газета.Ru + ещё 294 42 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп рассмотрит бюджетный закон, который прекратит шатдаун, только в том случае, если в нем будут выделены деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Сандерс отметила, что в бюджетном законе должен быть гарантирован "большой авансовый платеж" на постройку стены.
Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что в настоящее время сенаторы пытаются прийти к соглашению по бюджету, чтобы прекратить шатдаун. По ее словам, возобновить финансирование бюджетных организаций в США планируется в трехнедельный срок.
Ранее сообщалось, что сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна.
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В мире , США , Дональд Трамп , Сенат США , Администрация США
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