Трамп поставил ультиматум по шатдауну

Сандерс отметила, что в бюджетном законе должен быть гарантирован "большой авансовый платеж" на постройку стены.

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