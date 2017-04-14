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КНДР назвала цели авиаударов в случае агрессии США
КНДР «превратит в пепел» американские базы в Японии и Южной Корее в случае военной агрессии США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генерального штаба Корейской народной армии.
«Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — говорится в заявлении.
Ударам подвергнутся базы в Осане, Кунсане и Пхентхэке, а также резиденция президента Южной Кореи «Чхонвадэ». В ведомстве напомнили, что ракеты КНДР направлены и на военные базы в США. Кроме того, будет уничтожен авианосец «Карл Винсон». Американские СМИ сообщили, что глава государства Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивного удара по КНДР. Целью такого удара может стать срыв подготовки Пхеньяном новых ядерных испытаний. 9 апреля США отправили к берегам Северной Кореи ударную авианосную группу, которую возглавляет атомный авианосец «Карл Винсон». В состав ударной группы ВМС США входят субмарины, несущие 154 ракеты Tomahawk.
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