КНДР назвала цели авиаударов в случае агрессии США

КНДР «превратит в пепел» американские базы в Японии и Южной Корее в случае военной агрессии США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генерального штаба Корейской народной армии.

«Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — говорится в заявлении.