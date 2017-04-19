Опрос: американцы выступают против ракетных ударов по КНДР

Проведённый недавно общественный опрос показал, что жители США не хотят, чтобы по КНДР был нанесён ракетный удар.

Как сообщает The Hill со ссылкой на опрос Harvard-Harris Poll, 55% респондентов не поддерживают нападение на Северную Корею, при этом половина людей верят, что США удастся надавить на КНДР с помощью Китая.

В тоже время удар по Сирии одобрили 66% респондентов. Кроме того, 68% опрошенных выступают за дальнейшие удары под предлогом предотвращения применения химоружия в Сирии.

Опрос включал 2027 респондентов и проводился 14-17 апреля.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.