Президент Филиппин отменил визит на спорный остров в Южно-Китайском море

Президент Филиппин Родриго Дутерте отменил запланированный визит на остров, расположенный на спорной территории Южно-Китайского моря, после того как Пекин выразил свое беспокойство в связи с этими планами, сообщает агентство Рейтер.

"Из-за нашей дружбы с Китаем и потому, что мы ценим нашу дружбу, я не поеду туда, чтобы поднять флаг", — сказал он, выступая перед филиппинцами в Эр-Рияде в среду. По его словам, Пекин предупредил его, что "скорее всего, будут неприятности", если главы всех заинтересованных государств будут ездить на спорные острова и поднимать там государственные флаги.

На прошлой неделе Дутерте заявил, что приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море. Он также заявил о намерении посетить остров, расположенный на спорной территории моря, и поднять над ним флаг своей страны. Предполагалась, что поездка будет приурочена ко Дню независимости Филиппин, который отмечается в середине июня.

На следующий день Китай заявил, что обеспокоен заявлениями президента Филиппин Родриго Дутерте по островам в Южно-Китайском море, надеется на решение соответствующих вопросов с Манилой должным образом.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.