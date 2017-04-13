В Колумбии число жертв стихии возросло до 320 человек

До 320 человек возросло число погибших в Колумбии в результате селевого потока, сообщило в среду национальное управление по рискам катастроф.

Ранее сообщалось о 314 погибших. Среди жертв трагедии – 118 детей. Еще 332 человека получили ранения. Пока родным погибших выданы для захоронения 269 опознанных тел.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.