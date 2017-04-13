Генсек НАТО: Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс.

"Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям", — сказал он в эфире телекомпании CNN.

Глава НАТо отметил, что "Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО".

Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса "за счет принятия какой-либо страны". В качестве примера он привел Черногорию.