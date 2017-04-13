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Генсек НАТО: Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина сама должна решить, хочет ли она вступать в альянс.
"Все зависит от того, хочет ли Украина подавать заявку. Если это произойдет, члены НАТО должны будут решить, отвечает ли она необходимым требованиям", — сказал он в эфире телекомпании CNN.
Глава НАТо отметил, что "Украина ориентируется на формирование оборонного сектора, который отвечал бы стандартам НАТО".
Также Столтенберг утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного расширения альянса "за счет принятия какой-либо страны". В качестве примера он привел Черногорию.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. В середине декабря 2015 года во время визита президента Украины Петра Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
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