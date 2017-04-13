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Сирия заявила о готовности допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат
Фото: Stephanie Keith / Reuters
Дамаск готов предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ на авиабазу Шайрат. Как передает в среду, 12 апреля, ТАСС, об этом заявил представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
По его словам, таким образом можно будет проверить утверждения ряда западных стран о том, что там якобы находится зарин, примененный при нападении на город Хан-Шейхун. «Сирия подчеркивает свою готовность обеспечить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы установить, хранился ли там зарин», — заверил дипломат.
По его словам, официальный Дамаск направил письмо генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю, в котором попросил «направить беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы установить, что именно произошло».
12 апреля на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.
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