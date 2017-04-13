Сирия заявила о готовности допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат

По его словам, таким образом можно будет проверить утверждения ряда западных стран о том, что там якобы находится зарин, примененный при нападении на город Хан-Шейхун. «Сирия подчеркивает свою готовность обеспечить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы установить, хранился ли там зарин», — заверил дипломат.

По его словам, официальный Дамаск направил письмо генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю , в котором попросил «направить беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы установить, что именно произошло».

12 апреля на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.