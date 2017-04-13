НАТО склоняет Норвегию к размещению ПРО

Часть политических партий Норвегии выступает против размещения противоракетных систем НАТО на территории своего государства вопреки предварительным соглашениям с альянсом. Как сообщили «Известиям» в министерстве обороны Норвегии, четкой позиции в Осло по данному вопросу еще нет. При этом, как заверили «Известия» в НАТО, альянс, прежде всего, выступает «за мир и стабильность и не принуждает ни одну из стран к присоединению». По мнению европарламентария из комитета по взаимоотношению с Парламентской ассамблеей НАТО Йиржи Машталка, часть западных стран выражает несогласие с политикой альянса, опасаясь за свою собственную безопасность. Так, уже сейчас почти половина населения Швеции выступает против вступления в состав военно-политического блока.

В настоящее время правительство Норвегии активно ведет дебаты по вопросу присоединения к системе противоракетной обороны НАТО. Мнение партий, заседающих в парламенте северной державы разделилось, поэтому правительство не может выбрать единую линию поведения в данном вопросе. Так, несколько месяцев назад была назначена экспертная группа исследователей, которая должна детально разобраться в данной проблеме и дать рекомендации правительству до конца 2017 года.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства обороны Норвегии, несмотря на предварительные договоренности сторон, единое мнение по вопросу размещения противоракетных установок еще не достигнуто.

- На Лиссабонском саммите в 2010 году союзники НАТО договорились о совместном развитии противоракетной обороны североатлантического альянса. Тем не менее, еще неизвестно каким именно образом Норвегия будет вносить свой вклад в развитие ПРО НАТО, - сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства обороны Норвегии.

Вместе с размещением противоракетных установок на территории Норвегии, Осло рискует взять на себя часть обязательств, которые впоследствии негативно скажутся на безопасности государства и превратят его в оружие военно-политического блока.

- Любая страна, которая соглашается с размещением противоракетных установок на своей территории, сразу же превращается в мишень. Согласно военной логике, главной целью любых боевых действий является уничтожение центра. В связи с этим, нежелание норвежских политиков размещать системы ПРО на своей территории обусловлено прежде всего прагматическими взглядами на данную ситуацию, - пояснил «Известиям» депутат Европарламента , член делегации по взаимоотношению с Парламентской ассамблеи НАТО Йиржи Машталка.

Тем не менее, военно-политический блок убеждает, что все действия альянса нацелены на развитие партнерских отношений с другими странами и полностью соответствуют интересам своих партнеров.

- НАТО помогает партнерам сохранить мир, укрепить стабильность и содействовать общему прогрессу. Мы настроены развивать партнерские отношения таким образом, чтобы они отвечали интересам всех сторон. Североатлантический альянс не пытается «заставить» страны присоединиться к военно-политическому блоку. Мы придерживаемся политики открытых дверей, которая наряду с расширением ЕС помогла распространить стабильность и процветание, - сказали «Известиям» в пресс-службе НАТО.

По словам старшего научного сотрудника Норвежского оборонного научно-исследовательского центра Кристиана Отлэнда, не все силы в Осло понимают необходимость ПРО на своей территории.

- Будет ли Норвегия участвовать в противоракетной обороне НАТО и, если да, то в какой форме – все еще открытый вопрос. Некоторые партии выступают против размещения противоракетных установок НАТО на своей территории. Социалистическая партия Норвегии уже неоднократно открыто об этом заявляла, - сообщил «Известиям Кристаян Отлэнд.

Да и в регионе в целом не все ждут с распростертыми объятиями силы альянса. Так, согласно опросам общественного мнения Швеции, 40% населения королевства выступает против членства страны в НАТО.

Несмотря на это, в пресс-службе военно-политической организации утверждают, что Швеция является наиболее важным партнером блока, мнение которого очень важно для дальнейшего тесного сотрудничества двух сторон.