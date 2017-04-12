Главное сейчас
-
Звезда «Обитаемого острова» выпал из окна своей квартиры в Москве
-
«Что ты глаза отводишь?»: Сафронков ответил представителю Британии в ООН
-
Рубль отреагировал на итоги встречи Путина с Тиллерсоном
-
Роскомнадзор принял меры воздействия на Первый канал
-
Россия наложила вето на проект резолюции ООН по Сирии
Главные события у вас в почте
Трамп прокомментировал работу Тиллерсона в Москве
Дональд Трамп похвалил госсекретаря США Рекса Тиллерсона за «огромную работу» в ходе визита в Москву. Слова американского президента передает ТАСС.
«Я также хочу отметить огромную работу, проделанную нашим госсекретарем Рексом Тиллерсоном в укреплении альянса НАТО, а также его поездку в Москву для продвижения интересов безопасности Соединенных Штатов и их союзников», - заявил Трамп.
Свое заявление Трамп сделал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Трамп добавил, что переговоры в российской столице прошли «лучше, чем ожидалось», однако результат этих встреч будет виден «через большой промежуток времени». Глава США выразил надежду на то, что Вашингтон и страны НАТО смогут «поладить с Россией».
12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели пятичасовые переговоры в Москве. После двухсторонней встречи дипломатов принял президент России Владимир Путин. В ходе переговоров глава государства выразил готовность вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. По итогам переговоров Тиллерсон заявил, что будет создана рабочая группа по разрешению наиболее сложных проблем в отношении двух стран.
Оставить комментарий