СМИ: США зафиксировали повышенную активность китайских бомбардировщиков

США имеют данные о повышении активности китайских бомбардировщиков, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники агентства не уточнили причину такой активности китайских ВМС. По данным агентства, она может быть связана с учениями или обеспокоенностью КНР в связи с ситуацией с Северной Кореей.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, США зафиксировали, что КНР привела в состояние готовности посредством техобслуживания необычайно большое число самолетов. Как сообщил телеканалу один из собеседников, действия КНР рассматриваются частично как попытки "сократить время реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с КНДР".

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс , который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.