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КНДР призвала журналистов готовиться к «большому событию»

КНДР призвала журналистов готовиться к «большому событию»
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Зарубежных журналистов, работающих в КНДР, призвали приготовиться к «большому и важному событию». С таким заявлением выступили власти Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Reuters.
В своем сообщении северокорейские власти не стали уточнять детали предстоящего события. Однако раньше, когда делались подобные заявления, речь шла о малозначительных местных вопросах.
На сегодняшний день в КНДР работает около 200 иностранных журналистов.
11 апреля Пхеньян заявил, что готов встретить авианосную ударную группу (АУГ) США у своих берегов и «защитить себя с помощью мощного оружия». США приняли решение направить к берегам Кореи АУГ 9 апреля в связи с недавним испытанием северокорейской баллистической ракеты. В марте 2017 году в Вашингтоне заявили о прекращении политики «стратегического терпения» в отношении КНДР, предполагающей экономическое давление на Пхеньян.
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