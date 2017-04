Трамп считает Си Цзиньпина своим другом

.@POTUS on stopping North Korea: "I really like [China's] President Xi. I don't know that he's going to be able to pull it off." #first100 pic.twitter.com/mxJ8jIsQzN

"Я глубоко уважаю, и мне действительно нравится председатель (КНР) Си (Цзиньпин) … Он мой друг и очень мне нравится", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Китай уже оказывает большое давление на КНДР для решения ядерной проблемы, "разворачивает обратно суда с углем" из этой страны, которые направляются в китайские порты.

Среди других стран, с которыми, по словам Трампа, он заложил "огромный фундамент", президент США назвал Японию и "многие-многие другие страны".