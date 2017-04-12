В Раде предложили упразднить должность президента Украины

На Украине предложили упразднить пост президента. С такой инициативой выступил председатель парламентского подкомитета по правам человека Вадим Рабинович . Его слова передает телеканал «112 Украина»

«Украине идеально подходит парламентская форма власти, пост президента, считает наша партия, должен быть упразднен на референдуме», — заявил Рабинович.

В качестве примера Рабинович привел ФРГ, где президент является номинальной фигурой. Парламентарий от партии «За життя» отметил, что Украины «наступает на одни и те же грабли» при выборе президента.

«Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, — и все. В парламенте все же более живая ситуация, больше движения», — добавил Рабинович.

Рабинович назвал правящую коалицию в Раде «незаконной», так как она «правит без конституционного большинства». Народный депутат отметил, что действующие власти имеют возможности «грабить страну безнаказанно». Рабинович призвал к консолидации всех оппозиционных сил и борьбе за смену власти.