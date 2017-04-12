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В Раде предложили упразднить должность президента Украины
На Украине предложили упразднить пост президента. С такой инициативой выступил председатель парламентского подкомитета по правам человека Вадим Рабинович. Его слова передает телеканал «112 Украина».
«Украине идеально подходит парламентская форма власти, пост президента, считает наша партия, должен быть упразднен на референдуме», — заявил Рабинович.
В качестве примера Рабинович привел ФРГ, где президент является номинальной фигурой. Парламентарий от партии «За життя» отметил, что Украины «наступает на одни и те же грабли» при выборе президента.
«Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, — и все. В парламенте все же более живая ситуация, больше движения», — добавил Рабинович.
Рабинович назвал правящую коалицию в Раде «незаконной», так как она «правит без конституционного большинства». Народный депутат отметил, что действующие власти имеют возможности «грабить страну безнаказанно». Рабинович призвал к консолидации всех оппозиционных сил и борьбе за смену власти.
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