Трамп перепутал Сирию с Ираком, рассказывая о ракетном ударе

Американский президент Дональд Трамп во время десерта рассказал председателю КНР Си Цзиньпину о нанесении удара по авиабазе сирийских войск в Хомсе. Китайский лидер стал первым, кто узнал, что ВС США выпустили 59 ракет по аэродрому Шайрат. Трамп сообщил новость, когда Си Цзиньпин ел шоколадный торт, сообщил сайт RT.

«Я сидел за столом, мы закончили ужин и ели десерт, у нас был самый прекрасный кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели. Председатель наслаждался им. И я получил сообщение от генералов Тогда я сказал: господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить: мы только что запустили 59 ракет по Ираку», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Ведущая напомнила президенту, что удар был нанесен по Сирии. «Да, по Сирии», — исправился Трамп.

Президент охарактеризовал удар как «удивительный и гениальный» и подчеркнул, что «никто даже близко не может соперничать» с военными технологиями Пентагона

Американские военные 7 апреля выпустили 59 ракет Tomahawk по авиабазе сирийских военных в провинции Хомс. Погибли семь человек, включая двух мирных жителей — такую информацию привел губернатор провинции. По данным армии Сирии, погибли 10 военных.

Вашингтон объяснил налет тем, что именно с этой авиабазы якобы была совершена химическая атака на Идлиб. Доказательств, что армия Сирии использовала запрещенное оружие, представлено не было.