Главы МИД Великобритании и Франции призвали наказать организаторов химатаки в Сирии

Международное сообщество должно предпринять шаги, чтобы гарантировать привлечение к ответственности совершивших химическую атаку в Сирии. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Борис Джонсон и Жан-Марк Эйро в совместной статье под названием "Как долго ООН сможет терпеть позор химической атаки против сирийских граждан?", которую опубликовала газета The Guardian.

Выразив глубокое разочарование тем фактом, что 12 апреля СБ ООН не смог принять резолюцию ООН, осуждающую предполагаемое применение химоружия в Хан-Шейхуне и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента, главы внешнеполитических ведомств заявили: "У международного сообщества есть моральные обязательства пойти дальше. Наша обязанность - поддержать строгий запрет на использование химического оружия. Наша обязанность - гарантировать, чтобы те, кто осуществил подобные химические атаки, были бы привлечены к ответственности, это чрезвычайно важно для международного мира и безопасности".

"От имени международного сообщества, - продолжили министры, - миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет расследование атаки. Совместный механизм расследования - независимый орган ООН и ОЗХО - затем скажет, кто несет ответственность (за атаку). Мы уверены в этом процессе и полностью его поддерживаем".

При этом авторы статьи пообещали: "Никакой безнаказанности не будет".