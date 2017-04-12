Правительство Украины отказалось от соблюдения всех законов СССР

«Мы внесём в Верховную раду законопроект, который одним махом отменит все нормативные акты времён СССР. Там, где нужно будет заменить устаревшие нормативные акты современными европейскими, заменим, а остальное отойдёт в историю», — написал Гройсман.

Гройсман добавил, что за 2016 год правительство Украины отменило 367 нормативных актов, принятых в СССР. Во вторую волну было отменено еще более 100 законов. 21 мая 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистической символики.