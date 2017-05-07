В ДНР заявили о срыве Украиной обмена пленными

Уполномоченный по правам человека самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что украинские силовики полностью сорвали процесс по определению количества пленных для обмена между Киевом и ополченцами.

«Мы планировали 15 мая уже обсуждать число обмена «всех на всех», но без полной верификации этот процесс остановился», — заявила омбудсмен.