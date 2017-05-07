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В ДНР заявили о срыве Украиной обмена пленными
Уполномоченный по правам человека самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что украинские силовики полностью сорвали процесс по определению количества пленных для обмена между Киевом и ополченцами.
«Мы планировали 15 мая уже обсуждать число обмена «всех на всех», но без полной верификации этот процесс остановился», — заявила омбудсмен.
Она сообщила, что уведомила координатора от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриша о срыве украинской стороной взятых на себя обязательств по процедуре подготовки к обмену пленными.
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