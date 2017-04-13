Первый украинский космонавт, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк заявил, что не поддерживает идею киевских властей о переносе Дня космонавтики на 19 ноября. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Естественно, я категорически против. Почему? Потому что полёт Гагарина, вообще первый полёт человека в космос, он имел значение не просто для Советского Союза, даже не просто для планеты Земля, а он имел вселенское значение, поскольку на одной из планет Вселенной цивилизация смогла создать такие технические средства, с помощью которых смогла преодолеть гравитацию своей планеты и вырваться в космос. То есть, этот праздник, он является всемирным праздником. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить», - сказал Каденюк.