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Каденюк отказался стать "украинским Гагариным"
Первый украинский космонавт, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк заявил, что не поддерживает идею киевских властей о переносе Дня космонавтики на 19 ноября. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Естественно, я категорически против. Почему? Потому что полёт Гагарина, вообще первый полёт человека в космос, он имел значение не просто для Советского Союза, даже не просто для планеты Земля, а он имел вселенское значение, поскольку на одной из планет Вселенной цивилизация смогла создать такие технические средства, с помощью которых смогла преодолеть гравитацию своей планеты и вырваться в космос. То есть, этот праздник, он является всемирным праздником. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить», - сказал Каденюк.
В среду, 12 апреля, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил перенести празднование Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября - день, когда в 1997 году Каденюк совершил космический полёт на американском шатле «Колумбия».
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