В Киеве рассказали, о чём на самом деле говорит визит Тиллерсона в Москву

«Я считаю, что его визит очень чётко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции

наш совместный тезис — с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия», — цитирует Климкина «Украинская правда».

По словам дипломата, данный визит подтверждает слова Тиллерсона в ходе встречи глав МИД G7 о том, что США «готовы сделать для Украины больше».

«Визит Тиллерсона — это этап в выстраивании того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она начала, наконец, действовать в логике того, чтобы уйти из Донбасса», — отметил Климкин.

Ранее Тиллерсон заявил о необходимости остановить деградацию отношений России и США.