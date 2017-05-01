Трамп заявил, что не общался с Обамой со дня инаугурации

Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался с предыдущим главой администрации Бараком Обамой с момента инаугурации 20 января, но не удивлен этому.

Трамп заявил, что не удивлен отсутствием какого-либо общения, так как не искал его в связи с тем, что «очень разочарован по поводу слежки» за ним со стороны администрации Обамы , передает РИА «Новости».

«Мы не говорили с тех пор, как я вступил в должность. Конечно, это очень плохо, но я не удивлен этому», — сказал Трамп.

В то же время известно об одной попытке разговора Трампа с Обамой. Тогда они не смогли созвониться, так как Обама находился в воздухе в самолете, а позже поручил своему помощнику связаться с Трампом. Однако на том конце трубку взял тоже помощник, который лишь передал Обаме слова благодарности Трампа за записку которую тот оставил на знаменитом столе Резолют в Овальном кабинете Белого дома. С тех пор Обама и Трамп не пытались связаться друг с другом.