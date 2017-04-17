В Турции подсчитали 100% голосов на референдуме по конституционным поправкам

В Турции провели подсчёт 100% бюллетеней после референдума о конституционных поправках. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что 51,18% граждан высказались за конституционные поправки, усиливающие власть президента.

Ранее глава ЦИК Турции Сади Гювен заявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны.