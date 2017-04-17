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В Турции подсчитали 100% голосов на референдуме по конституционным поправкам
В Турции провели подсчёт 100% бюллетеней после референдума о конституционных поправках. Об этом сообщает Anadolu.
Отмечается, что 51,18% граждан высказались за конституционные поправки, усиливающие власть президента.
Ранее глава ЦИК Турции Сади Гювен заявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что впервые в истории Турецкой республики изменена система власти. Также он заявил о возможности референдума по введению смертной казни в Турции.
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