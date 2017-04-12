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Совбез ООН проведет голосование по резолюции по химатаке в Сирии 12 апреля

ООН проведет голосование за резолюцию по Сирии 12 апреля
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Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции Великоритании, США и Франции по Сирии в среду, 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское постпредство при ООН.
Отмечается, что голосование состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).
Ранее сообщалось, что Франция, Великобритания и Соединённые Штаты представили в ООН пересмотренную резолюцию по химатаке в Сирии.
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