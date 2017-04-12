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Трамп назвал отправленные к берегам Корейского полуострова корабли «армадой»
«Карл Винсон»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что отправил «армаду» кораблей к берегам Корейского полуострова.
«Мы посылаем армаду. Очень мощную», — приводит его слова РИА Новости.
Он также отметил, что у США имеются подводные лодки, мощность которых превышает мощность авианосца.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты развернули ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон» в сторону Корейского полуострова.
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