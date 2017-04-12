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ТАСС

Трамп заявил, что США "не пойдут" в Сирию

Трамп: «Мы не пойдем в Сирию»
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Вашингтон не намерен значительно расширять свое участие в сирийском конфликте. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании Fox Business.
"Мы не пойдем в Сирию", - сказал он. При этом американский лидер не уточнил, какие именно действия США не намерены предпринимать в Сирии.
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