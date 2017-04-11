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В США произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов
В американском городе Индепенденсе прогремел взрыв. Инцидент произошел рядом с предприятием «Лейк-сити», производящим боеприпасы. Об этом сообщает агентство Associated Press в своем аккаунте в Twitter.
По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, три человека получили ранения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. На момент написания новости другой информации об инциденте не поступало.
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