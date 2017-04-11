В США произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов

В американском городе Индепенденсе прогремел взрыв. Инцидент произошел рядом с предприятием «Лейк-сити», производящим боеприпасы. Об этом сообщает агентство Associated Press в своем аккаунте в Twitter

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, три человека получили ранения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. На момент написания новости другой информации об инциденте не поступало.