На Украине задержали торговцев органами

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников транснациональной группировки, занимавшейся торговлей внутренними органами людей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Правоохранители установили, что злоумышленники с Украины и нескольких других стран искали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почки. Для прикрытия нелегального бизнеса члены группировки создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма.

Донорам члены группировки платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов (примерно от 741 000 рублей до 855 000 рублей), а сами получали от восьмидесяти до ста тысяч долларов (от 4,6 до 5,7 миллиона рублей) за клиента. Получив согласие доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения операций. По данным СБУ, каждый месяц преступники вывозили за рубеж 4-5 украинцев.

Украинским правоохранителям пока удалось задержать шестерых участников группировки. Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Торговля человеческими органами в большинстве стран мира рассматривается как преступная деятельность. После появления возможности длительного хранения частей тела некоторое время существовал рынок узаконенной торговли органами. Так, в Индии это было разрешено до 1994 года. В ряде стран существует узаконенная процедура изъятия органов у заключенных и лиц, приговоренных к смертной казни.