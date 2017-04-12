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Демократы потребовали уволить Спайсера за сравнение Асада с Гитлером
Лидер меньшинства Демократической партии в палате представителей США Нэнси Пелоси призвала уволить пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера за неудачное сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, сообщает телеканал Fox News.
"Шона Спайсера нужно уволить, а президент (США Дональд. - "Газета.Ru") Трамп должен немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя. Либо он говорил от имени президента, либо президент не должен был нанимать его", - заявила Пелоси.
Спайсер во время брифинга для журналистов сказал, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.
После брифинга журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома, известно ли ему, что нацистская Германия использовала газовые камеры. В ответ на это Спайсер ответил, что он знает об этом, однако, по его словам, Гитлер не использовал химоружие в городах.
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