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В Белом доме прокомментировали данные о влиянии Иванки Трамп на решение по удару в Сирии
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал сообщения СМИ о якобы влиянии Иванки Трамп на принятие решения нанести ракетный удар по авиабазе в Сирии.
По мнению Спайсера, Иванка, как и её отец, президент США Дональд Трамп, была «потрясена» кадрами после инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.
«Те кадры и действия были ужасающими и требующими реакции. Я видел заявления Эрика (сына Трампа. — RT). Но я не думаю, что мнение Иванки как-то отличается от мнения остальных по этому вопросу», — добавил официальный представитель Белого дома.
Ранее СМИ сообщали, что Иванка Трампа надавила на отца, чтобы тот отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии.
Позднее Эрик Трамп подтвердил информацию о влиянии сестры на решение отца.
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