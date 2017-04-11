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Белый дом: сейчас не время «тусоваться» с КНДР
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Северную Корею, Сирию и Иран «несостоявшимися государствами», с которыми сейчас не время «тусоваться».
Как отметил Спайсер в ходе брифинга, единственными странами, которые не поддерживают позицию США, являются Сирия, КНДР, Иран и Россия.
«Это не те страны, с которыми сейчас стоит тусоваться. За исключением России, все они являются несостоявшимися государствами», — отметил официальный представитель Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов самостоятельно разобраться с проблемой Северной Кореи.
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