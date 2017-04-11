Белый дом: сейчас не время «тусоваться» с КНДР

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер назвал Северную Корею, Сирию и Иран «несостоявшимися государствами», с которыми сейчас не время «тусоваться».

Как отметил Спайсер в ходе брифинга, единственными странами, которые не поддерживают позицию США, являются Сирия, КНДР, Иран и Россия.

«Это не те страны, с которыми сейчас стоит тусоваться. За исключением России, все они являются несостоявшимися государствами», — отметил официальный представитель Белого дома.