Украина заняла третье место в списке самых несчастных стран

Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира. Исследование уровня счастья проводили специалисты Американского института изучения общественного мнения (GALLUP). Об этом сообщает портал LIFE

«Жители Украины, Южного Судана и Гаити смогут повысить уровень жизни лишь при условии завершения конфликтов, увеличения темпов экономического роста и грамотной работы правительства, нацеленной на улучшение и обогащение жизни каждого гражданина», — заявили в GALLUP.

По результатам исследования, 41% граждан Украины находится в тяжелом экономическом положении. 57% населения страны считает, что их материальное положение ухудшается. Каждый четвертый респондент заявил, что в его жизни были ситуации, когда не хватало денег на еду. Согласно опросу, проведенному в марте компанией Sustainable Development Solutions Network, в пятерку самых счастливых стран мира вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды и Канада.