На Украине отчитались о двукратном росте объемов торговли людьми

Украинские правоохранительные органы за первые шесть месяцев 2017 года оказали помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции страны, обнародованном в воскресенье, 30 июля.

В полиции подчеркнули, что этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. Среди пострадавших — 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей.

Также украинские правоохранительные органы указывают, что в 2017 году ими было установлено 69 злоумышленников, причастных к торговле людьми.

Отмечается также, что все большее распространение приобретают формы торговли людьми, которые не связаны с сексуальной эксплуатацией. В частности, наблюдается рост трудовой эксплуатации, жертвами которой чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан.