Верховная рада (ВР) не успеет принять новый закон о государственных праздниках до 9 мая 2017 года. Таким образом, Украина в последний раз отметит День Победы как официальный праздник. Законопроект, подготовленный Украинским институтом национальной памяти, с большой долей вероятности всё же будет принят украинскими депутатами, однако немного позже, рассказали «Известиям» источники в ВР. Документ планировалось внести в раду раньше, однако его публичное обсуждение и доработка затянулись.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в беседе с «Известиями» ранее отмечал, что законопроект «О государственных праздниках» должны были внести в ВР после 1 марта, что позволило бы уже в 2017 году лишить День Победы статуса выходного дня. Но оперативно осуществить реформу не удалось. Как рассказали собеседники «Известий» в ВР, решение о новых государственных праздниках с большой долей вероятности примут уже после 9 мая. Это «Известиям», в частности, подтвердил украинский депутат Евгений Мураев

— В этом году 9 мая считается Днем Победы и еще останется выходным, поскольку законопроект технически не успеют принять. Другое дело, что на данный момент шансы провалить этот закон минимальны. В раде у сторонников законопроекта — подавляющее большинство. Сейчас легко проходят все законы, направленные на разрыв исторических связей, в том числе с Россией. Власти действуют по формуле: новая история — новые подходы, — пояснил украинский политик.

По его словам, главное не то, что закон будет принят, а то, как к этому будут относиться простые люди. В сознании многих украинцев День Победы останется праздником, ознаменовавшим окончание Великой Отечественной войны. При этом стоит отметить, что по новому календарю 9 мая лишится статуса выходного дня, но праздником останется. Правда, с формулировкой — «день победы над нацизмом во Второй мировой войне». Таким образом, в новой трактовке Победа лишается заглавной буквы. Кроме того, подчеркивается, что праздник теперь имеет отношение не к Великой Отечественной, а главным образом ко Второй мировой войне.

Главный смысловой акцент Киев собирается сместить на 8 мая — день памяти и примирения, который отмечается в Европе. По мнению Владимира Вятровича, Украина сейчас активно шагает на Запад, поэтому и отмечать окончание Второй мировой хочет по-европейски.

— Мы предлагаем оставить праздничными выходными девять дней в году. Это европейский уровень. Примерно столько же в Швеции, Германии, Великобритании и так далее, — объяснил Владимир Вятрович «Известиям».

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в России такие перемены в соседней стране воспринимаются близко к сердцу из-за общей истории, ведь русские и украинцы бок о бок воевали против фашизма. Впрочем, он отметил, что решение этого вопроса лежит «в рамках юридического поля Украины».

— Подавляющее большинство россиян относятся к этому крайне отрицательно. Это всё очень печально для нас. Принимаются законы против русского языка, разрушаются памятники, запрещается компартия, отменяются праздники. Всё это собирается в критическую массу и когда-нибудь закончится. В Киеве пытаются затуманить людям разум, выискивая врага в памятниках и памяти, — сказал депутат «Известиям».

Напомним, что законопроект Института национальной памяти оставляет 9 мая и 8 марта праздничными днями, лишая их при этом статуса выходного. При этом 8 марта превращается из Международного женского дня в «день борьбы за права женщин». Любопытно, что изменения календаря под лозунгом декоммунизации почему-то не коснулись 1 мая, которое не только осталось Днем труда, но и официально нерабочим.

Между тем у сторонников борьбы с историей есть оппоненты среди простых украинцев. Людей, для которых 9 Мая по-прежнему имеет большое значение, в стране немало. Поэтому изменение праздничного календаря вызовет заметное недовольство в обществе, считают эксперты.

— Шансы, что законопроект пройдет, есть. Учитывая, что он как бы сохраняет праздничный статус за 9 Мая и тем самым дает некоторую «отступную» всем вменяемым людям. Но полной уверенности нет, потому что есть много тех, кто будет наверняка против этого, — пояснил «Известиям» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Судя по всему, в 2017 году Украина в последний раз отметит 9 Мая в статусе официального выходного дня. А начиная с 2018 года будет праздновать день примирения «по-европейски», стирая из памяти собственного народа важный исторический праздник.