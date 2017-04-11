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Лукашенко: Россия и США "красную кнопку" не нажмут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни Россия, ни США не нажмут "красную кнопку", поскольку это грозит уничтожением для обоих государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на белорусский канал ОНТ.
"Ни Россия, ни Америка красную кнопку не нажмут, потому что это будет уничтожение и России и Америки, столько накоплено ядерного оружия", - сказал он, комментируя ракетные удары США по сирийскому аэродрому.
Он заявил, что Белоруссии "не надо втягиваться в эти авантюры, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы произошли столкновения двух ядерных держав".
"Но я думаю, что идет информационная война. Друг друга пугают, что имеют ядерное оружие и прочее", - сказал белорусский президент.
Лукашенко добавил, что "мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было".
В марте Лукашенко заявил, что за совместными военными учениями Белоруссии и России должны наблюдать и международные организации, в том числе и НАТО.
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