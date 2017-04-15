Украина усложняет жителям ДНР и ЛНР въезд на свою территорию

В преддверии пасхальных праздников Киев не только не упростил, но и, напротив, затруднил процедуру получения пропуска для жителей ДНР и ЛНР на подконтрольные ему территории. Несмотря на то что в рамках Минской контактной группы еще в конце прошлого месяца обсуждалась проблема свободного перемещения жителей Донбасса на территорию Украины, прорыва в этом вопросе достигнуть не удалось.

Как отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего , понимания от украинской стороны нет. При этом в Верховной раде Украины подчеркнули, что ожидать послаблений в этом вопросе от киевских властей не стоит. Правительство Украины продолжает придерживаться конфронтационной политики и не ищет путей по урегулированию ситуации в Донбассе.

Сейчас на границах между территорией, подконтрольной Киеву, и самопровозглашенными республиками действуют особые блокпосты. Однако система получения пропусков для жителей ДНР и ЛНР чрезвычайно сложна и занимает много времени. Поэтому на очередной встрече Минской группы, которая состоялась 29 марта, был поднят вопрос об облегчении пропускного режима. Попасть на территории, подконтрольные Киеву, граждане ДНР и ЛНР могут только после получения специального пропуска. Сперва подается онлайн-заявка, затем ее проверяют украинские уполномоченные органы. Вся процедура занимает около двух недель. Такой режим создает большие трудности, и прежде всего для тех, у кого есть родственники, проживающие за пределами республик.

— Никакой конкретной информации по упрощению системы пропусков с украинской стороны мы так и не получили. С нашей стороны существовала единственная проблема — слабая пропускная способность из-за недостатка окошек. Мы ее устранили уже в начале этого месяца. При этом во время минских переговоров украинская сторона выразила понимание, особенно с учетом наступающих пасхальных праздников. Однако способна ли исполнительная власть и военное руководство Украины отработать данный вопрос адекватно — трудно сказать, — отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего.

Упрощение режима передвижения между Украиной и непризнанными республиками могло бы положительно сказаться на урегулировании ситуации в Донбассе. Однако возобновление прерванных связей с жителями ДНР и ЛНР, кажется, не в интересах Киева.

— На фоне того, что в раде обсуждается вопрос введения визового режима с РФ, не стоит ожидать упрощения системы контроля за перемещением людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. Получение пропусков — очень сложная процедура, которая занимает много времени. Это связанно в том числе и с тем, что количество переходов было значительно сокращено. Кроме этого, процесс передвижения жителей ДНР и ЛНР постоянно усложняется. Вся процедура довольно длительная, сложная и унизительная, — подчеркнул в беседе с «Известиями» депутат Верховной рады Евгений Мураев

Подобные действия Киева демонстрируют нежелание украинской стороны искать пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Экономическая блокада непризнанных республик и постоянное нарушение перемирия являются лишь подтверждением конфронтационного курса Киева.

— Трудно предсказать действия нынешней власти, которая находится в агонии. Все реформы, которые осуществляются, приводят только к ухудшению кризиса в стране. Украинская власть делает всё для того, чтобы удержаться во главе государства, опираясь при этом на радикальный электорат. Очень сложно предсказать, произойдет ли упрощение пропускного режима для непризнанных республик или нет. В данный момент у киевских властей отсутствует всякая логика и здравый смысл, — рассказал «Известиям» депутат Верховной рады Евгений Балицкий

Невыполнение Киевом Минских договоренностей — главное препятствие на пути урегулирования конфликта в Донбассе. Невзирая на переговоры, которые ведутся в рамках Минской контактной группы, Киев продолжает нарушать свои обязательства. Препятствуя жителям ДНР и ЛНР в посещении своих родственников, власти Украины лишь демонстрируют свое нежелание идти на конструктивный диалог с представителями непризнанных республик, что ставит под сомнение наличие у украинской стороны желания разрешить кризис в принципе.