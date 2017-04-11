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Тиллерсон: Россия должна выбрать между США и Сирией
Госсекреатрь США Рекс Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и поддержкой президента Сирии Башара Асада.
Об этом сообщает Associated Press.
«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и играть важную роль. Или Россия может продолжать оказывать поддержку этой группе, которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочном периоде», — сказал госсекретарь США.
Тиллерсон также заявил, что надеется на то, что будущее Сирии будет без Асада.
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