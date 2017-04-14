Бойцы ВСУ попытались прорваться за линию разграничения в Донбассе

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие Украины совершили неудачную попытку прорыва за линию разграничения в Донбассе в районе Авдеевки и Коминтерново. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В результате умелых действий наших подразделений противник был отброшен на исходные позиции, понеся при этом потери среди личного состава, общее количество которых составило трое убитых и четверо раненых», – сказал Басурин.

По его словам, военнослужащие Украины в результате нападения ранили трех мирных жителей.