На месте взрыва в Киеве нашли фрагменты бомбы

Полицейские нашли на месте взрыва в Киеве деформированные фрагменты взрывного устройства. Об этом сообщила глава отдела коммуникаций киевского управления Нацполиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook

Блищик отметила, что фрагменты бомбы уже направили на экспертизу. Она уточнила, что взрыв произошел на Владимирской улице около полуночи. Неизвестные бросили у офисного помещения предмет, который впоследствии взорвался. Взрывной волной оказались повреждены окна и фасады двух зданий. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту случившегося возбудили дело по статье 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас оперативники ищут людей, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что при взрыве повреждения получил припаркованный у офиса автомобиль Renault. СМИ писали, что взорваться мог газовый баллон.