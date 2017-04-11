В Канаде нашли деревню возрастом 14 тысяч лет

На острове Трике у побережья Британской Колумбии (провинция на западе Канады) нашли следы старинной деревни, возраст которой может составлять около 14 тысяч лет. Об этом сообщает CNN . По данным CTV Vancouver Island News , находка была сделана студентом Викторианского университета Канады в 500 километрах от города Виктория. Представители «Первой нации Британской Колумбии» (коренные канадцы) заявили, что найденное поселение доказывает правдивость индейских легенд, передающихся из поколения в поколение. Ученые также согласились с тем, что открытие подтверждает устную историю племен.

Сейчас аспирант-антрополог из Викторианского университета Алиша Говро занимается раскопками скалистой косы в районе деревни. По ее мнению, «обнаруженные артефакты рисуют картину того, как началась наша цивилизация». «Это меняет наше представление о том, как была впервые заселена Северная Америка», - отметила Говро.

Команде археологов уже удалось найти приспособления для освещения, а также рыболовные крючки и копья, датируемые поздним палеолитом. Эти открытия позволили экспертам предположить, что большая миграция древних людей могла произойти по незамерзшей береговой линии Британской Колумбии.

Представитель индейского племени Хейльцук Уильям Хьюсти назвал открытие важным для всех коренных народностей Канады. Он заявил, что старейшины племени на протяжении веков рассказывали о древних прибрежных деревнях, и теперь эти истории подтверждены фактами.