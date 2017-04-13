Трамп: в отношениях Китая и КНДР не всё так просто

Президент США Дональд Трамп заявил, что понял всю сложность в отношениях между Китаем и КНДР после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином

«После 10 минут разговора, я понял, что всё не так просто. Я всерьёз считал, что Китай имеет огромную власть над Северной Кореей. Но это не то, что вы могли бы подумать», — заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal.

Американский президент также попросил Си Цзиньпина довести до сведения северокорейского лидера Ким Чен Ына , что «у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки».

«Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут», — подчеркнул американский лидер.

10 апреля США развернули ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон» в сторону Корейского полуострова. Трамп назвал эту группу «армадой».