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Трамп: в отношениях Китая и КНДР не всё так просто
Президент США Дональд Трамп заявил, что понял всю сложность в отношениях между Китаем и КНДР после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
«После 10 минут разговора, я понял, что всё не так просто. Я всерьёз считал, что Китай имеет огромную власть над Северной Кореей. Но это не то, что вы могли бы подумать», — заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal.
Американский президент также попросил Си Цзиньпина довести до сведения северокорейского лидера Ким Чен Ына, что «у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки».
«Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут», — подчеркнул американский лидер.
10 апреля США развернули ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон» в сторону Корейского полуострова. Трамп назвал эту группу «армадой».
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