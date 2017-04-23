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Минфин США: налоговая реформа Трампа может привести к дефициту бюджета
Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что главными задачами минфина являются прекращение финансирования терроризма через санкции и реформирование налоговой системы.
«Санкции действительно работают. И главной нашей задачей является предотвращение финансирование терроризма через них. Другая задача — налоговая реформа, которая поможет рядовому американцу получить больше денег», — приводит РИА Новости слова министра.
По словам Мнучина, на первом этапе налоговая реформа президента США Дональда Трампа может привести к увеличению бюджетного дефицита.
Он также подчеркнул, что реформа призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру.
Ранее Трамп заявлял, что намерен объявить о налоговой реформе 26 апреля.
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