Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко

Президент Украины Петр Порошенко в начале апреля назначил своим представителем в Верховной раде замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко", жену генпрокурора страны Ирину Луценко. Ранее эту должность занимал Артур Герасимов

"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить, — о возможной конфискации угля (с Донбасса)", — сказала Луценко журналистам на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.