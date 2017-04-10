NYT получила Пулитцеровскую премию за материалы о Путине

Журналисты газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию за материалы о российском президента Владимире Путине . Об этом сообщает ТАСС

«Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — заявил руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд.

Прайд добавил, что решение вручить премию изданию появилось в связи с тем, что публикации The New York Times о Путине становились самыми обсуждаемыми в последнее время. В заявлении оргкомитета критически оцениваются методы, которые Москва принимает для распространения своего внешнеполитического влияния. Кроме того, газета получила еще две премии – в номинациях «Очерк» и «Новостная фотография». Церемония вручения наград проходила в Школе журналистики Колумбийского университета. Пулитцеровская премия впервые была вручена в 1917 году. Сейчас награда присуждается в 21 номинации. Премия составляет 15 тысяч долларов.