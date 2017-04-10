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NYT получила Пулитцеровскую премию за материалы о Путине
Фото: Nightscream / Wikipedia
Журналисты газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию за материалы о российском президента Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС.
«Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — заявил руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд.
Прайд добавил, что решение вручить премию изданию появилось в связи с тем, что публикации The New York Times о Путине становились самыми обсуждаемыми в последнее время. В заявлении оргкомитета критически оцениваются методы, которые Москва принимает для распространения своего внешнеполитического влияния. Кроме того, газета получила еще две премии – в номинациях «Очерк» и «Новостная фотография». Церемония вручения наград проходила в Школе журналистики Колумбийского университета. Пулитцеровская премия впервые была вручена в 1917 году. Сейчас награда присуждается в 21 номинации. Премия составляет 15 тысяч долларов.
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