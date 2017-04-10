Киев планировал высадку десанта в Крыму в 2014 году

«1 марта (2014 года – прим. Рамблер/новости) мы вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на ситуацию в Крыму. Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы, усилить там наши группировки», — заявил Муженко.

Муженко добавил, что в план входило блокирование узкого перешейка между Крымом и Керченским полуостровом и перекрытие движения на трассах Симферополь — Севастополь и Симферополь — Ялта. По словам главы генштаба, таким образом предполагалось полностью перекрыть доступ российским военным к степному Крыму. К тому моменту все военные объекты на южном побережье уже были заблокированы российскими войсками. Операция была отменена Михаилом Куциным, занимавшим тогда должность начальника Генштаба ВСУ, после совещания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.