Главные события понедельника

Кремль назвал единственный путь устранения конфликта в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как можно уладить сирийский конфликт. По словам представителя Кремля, добиться соглашения в вопросах можно только путем переговоров сторон в Женеве и Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия разочаровалась в сделке с ОПЕК

Вице-премьер Аркадий Дворкович признал, что Москва разочарована промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению добычи. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Джонсон объяснил отмену визита в Москву

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, чтобы дождаться результатов переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона с российскими властями. Об этом пишет The Times.

США неожиданно развернули корабли ВМС к берегам Южной Кореи

Корабли ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсонн» неожиданно развернулись к Корейскому полуострову по пути из Сингапура. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает информационное агентство «Енхап».

В России изменятся правила дорожного движения

МВД и Минтранс в течение месяца проработают поправки, которые изменят правила дорожного движения и приблизят их к европейским стандартам. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов . Об этом сообщает газета «Коммерсант».

ОБСЕ обнаружила ЗРК "Бук" около Донецка

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об украинских ЗРК "Бук" под Донецком. Сообщение ОБСЕ приводит Life.

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