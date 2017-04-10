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Главные события понедельника
Кремль назвал единственный путь устранения конфликта в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как можно уладить сирийский конфликт. По словам представителя Кремля, добиться соглашения в вопросах можно только путем переговоров сторон в Женеве и Астане. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия разочаровалась в сделке с ОПЕК
Вице-премьер Аркадий Дворкович признал, что Москва разочарована промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению добычи. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Джонсон объяснил отмену визита в Москву
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, чтобы дождаться результатов переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона с российскими властями. Об этом пишет The Times.
США неожиданно развернули корабли ВМС к берегам Южной Кореи
Корабли ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсонн» неожиданно развернулись к Корейскому полуострову по пути из Сингапура. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает информационное агентство «Енхап».
В России изменятся правила дорожного движения
МВД и Минтранс в течение месяца проработают поправки, которые изменят правила дорожного движения и приблизят их к европейским стандартам. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
ОБСЕ обнаружила ЗРК "Бук" около Донецка
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об украинских ЗРК "Бук" под Донецком. Сообщение ОБСЕ приводит Life.
Навальный вышел на свободу
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток административного ареста. Об этом сообщает «Газета.ру».
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