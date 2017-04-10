Пентагон сознался, что не знает настоящих организаторов химатаки в Сирии

«Ответ на вопрос, кто является ответственным за эту атаку, мы оставляем за разведслужбами, которые продолжат это выяснять. Национальные службы безопасности продолжат следить за этим», — заявил Томас.

7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Удар стал ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которую американские власти возложили на Дамаск. Жертвами обстрела по разным данным стали от семи до 10 человек.