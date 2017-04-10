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Пентагон сознался, что не знает настоящих организаторов химатаки в Сирии
В Пентагоне признались, что не знают, кто стоял за химическими атаками в Сирии. Об этом заявил представитель центрального командования США Джон Томас. Его слова передает РИА Новости.
«Ответ на вопрос, кто является ответственным за эту атаку, мы оставляем за разведслужбами, которые продолжат это выяснять. Национальные службы безопасности продолжат следить за этим», — заявил Томас.
7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Удар стал ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которую американские власти возложили на Дамаск. Жертвами обстрела по разным данным стали от семи до 10 человек.
Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом. 4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 86 человека, в том числе и 30 детей. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что «косвенная вина за гибель каждого мирного жителя на прошлой неделе» лежит и на России.
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